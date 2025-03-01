Песков заявил, что визуально Зеленский выглядит не очень

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Украинский лидер Владимир Зеленский выглядит визуально не очень, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его вид до встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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