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Царьград

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Спрятался в бункере, сидит под охраной: стало известно место, где прячется Зеленский

Спрятался в бункере, сидит под охраной: стало известно место, где прячется Зеленский

Эксперт раскрыл место, где сейчас прячется Зеленский. У главы киевского режима мысли как у Гитлера.Владимир Зеленский скрывается в подземных укрытиях во время ударов по военным объектам.

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