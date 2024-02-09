Цеков назвал Хиллари Клинтон токсичной и сравнил ее с экс-депутатом Рады Фарион

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, назвавшая бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона полезным идиотом после его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, является «абсолютно токсичным политиком».
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