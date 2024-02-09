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Цеков назвал Хиллари Клинтон токсичной и сравнил ее с экс-депутатом Рады Фарион

Цеков назвал Хиллари Клинтон токсичной и сравнил ее с экс-депутатом Рады Фарион

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, назвавшая бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона полезным идиотом после его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, является «абсолютно токсичным политиком».

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Комментарии
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Надежда Новопашина
Одно лицо! Обе бешеные какие-то! И глаза безумные!У клинтонихи прямо слюни злобные видно, и почернела от злобы!
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