Сообразительная собака обесточила зарядку скутера и предотвратила пожар

Четвероногий питомец по имени Чёрная Пантера, породы малинуа, обитающий в частном жилище в городе Аньян (провинция Хэнань, КНР) прославился в китайских соцсетях, предотвратив пожар на охраняемой территории.
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