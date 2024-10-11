Представители старшего поколения чаще других отказываются от доставки курьерами

Россияне в возрасте от 18 до 27 лет чаще других выбирают бесконтактные способы доставки, при этом люди более старшего поколения отдают предпочтение пунктам выдачи заказов (ПВЗ), сообщает РБК со ссылкой на СДЭК и Ozon.
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