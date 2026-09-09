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Кузнецова: Минпромторг поддержал предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных

Кузнецова: Минпромторг поддержал предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных

Минпромторг поддержал предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных, заявила заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

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