Кузнецова: Минпромторг поддержал предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных

Минпромторг поддержал предложения по повышению доступности льготного автокредитования для многодетных, заявила заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).
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