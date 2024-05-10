Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов

В сети опубликовано первое изображение разрабатываемой Командованием специальных операций американских ВВС "малой крылатой ракеты", которую, как предполагается, можно будет запускать из пусковых контейнеров через десантную рампу военно-транспортных самолетов AC-130J/MC-130J.
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