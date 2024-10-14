Стало известно, почему страны отказываются от доллара

Фото: klerk.ru Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), мировые новости сегодня онлайн подтверждают, что доля доллара в международных резервах снизилась до 58,22%, что является минимальным показателем за последние 30 лет.
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