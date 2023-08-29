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Сушинский о решении ФХР по Федотову: «Другого выбора просто не было. Выход есть – пускай КХЛ станет независимой по примеру НХЛ»

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в КХЛ, так как ИИХФ дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

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