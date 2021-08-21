Мир в котором мы живём

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Прибалтика: Тюрьма за отрицание «советской оккупации»

Прибалтика: Тюрьма за отрицание «советской оккупации»

Самый известный литовский антифашист Альгирдас Палецкис получил шесть лет тюрьмы по обвинению в шпионаже на Москву.

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Альбина Колесникова
вот спасибо за статью стало многое понятным, вот сволочи эти Американские игры они опять пошли по накатанному сценарию. Как и на Украине теперь народ страдает и в Литве.
Andrew Fox
А где-то за отрицание референдума.
Gennadiy Басманов
Ландсбергизм = фашизм. Современная литовская власть - наследница гитлеровских коллаборационистов,и насаждает среди этнических литовцев нацистскую идеологию.
Александр Клюянов
Где-то, от кого-то (большого невысокого роста), когда-то (совсем недавно) я слышал прекрасное сочетание двух слов "Русский мир". Этим всё и кончилось.
Владимир Моловик
Судить за убеждения - это и есть концлагерь.
Николай
"...Польша поддерживает своих соплеменников в Литве,..." Так поляки спят и видят, как они жмудь - Виленский край с Вильнюсом "отожмут"! А Виленский край с Вильнюсом им подарил кто (?) - правильно И.В.Сталин!!!
Леонид Руси
Всякая слабая и неразвитая нация ведёт себя как злыдни писюкавые...

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