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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» вышел в финал Запада во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз за 5 лет

«Старс» прошли «Колорадо» во втором раунде плей-офф (4-2, 2:1 2ОТ в шестом матче).  Техасцы вышли в финал Западной конференции во втором сезоне подряд и в 3-й раз за последние 5 лет.

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