Представитель Совета по правам человека Екатерина Сморода высоко оценила работу Общественного штаба

Член мониторинговой группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода дала высокую оценку работе штаба и организации в регионе общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области.