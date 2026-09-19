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Нижегородская правда

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Представитель Совета по правам человека Екатерина Сморода высоко оценила работу Общественного штаба

Представитель Совета по правам человека Екатерина Сморода высоко оценила работу Общественного штаба

Член мониторинговой группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода дала высокую оценку работе штаба и организации в регионе общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области.

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