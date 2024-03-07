Кристина Жегунова, основательница МАЯК Communication Group Ресторанный PR — что это такое и откуда взялось В отличие от западных стран российский рынок связей с общественностью сформировался относительно недавно.
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