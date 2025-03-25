Депутат Нилов предложил выдавать мигрантам только целевые патенты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о разработке с депутатами фракции ЛДПР и внесении в ГД законопроекта о выдаче мигрантам целевых патентов.
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