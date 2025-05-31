На 88-м году жизни умерла американская актриса Лоретта Суит

Ушла из жизни известная американская актриса Лоретта Суит, ей было 87 лет.Американская актриса Лоретта Суит, известная по роли майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш», умерла на 88-м году жизни.
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