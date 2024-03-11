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Украине грозит дефолт

Украине грозит дефолт

Украина на грани дефолта. "Стандарт энд Пурс" снизило кредитный рейтинг страны до уровня "СС". Международное агентство утверждает, что реструктуризация долгов Украины практически неизбежна и кредиторы своих денег не получат.

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