Украине грозит дефолт

Украина на грани дефолта. "Стандарт энд Пурс" снизило кредитный рейтинг страны до уровня "СС". Международное агентство утверждает, что реструктуризация долгов Украины практически неизбежна и кредиторы своих денег не получат.
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