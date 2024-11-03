Да это всё гормоны! :) Эпичные фотографии, сделанные во время беременности…)

Дааа, беременные женщины умеют удивлять! Чего только стоят их постоянно меняющиеся предпочтения в еде: селёдочка с клубникой, малосольные огурчики с пироженками или консервированные персики с горчицей…) Но помимо всего этого беременяшки очень любят фотографироваться.
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