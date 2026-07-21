Заключен концессионный договор на строительство воронежского мега-стадиона

Договор на 20 млрд и капсула для потомков - в Воронеже приступают к строительству мега-стадиона.Министерство спорта Воронежской области и компания «Стройинжиниринг» (входит в белорусский холдинг «Белинжинирингстройинвест»Дениса Станкевича) заключили концессионное соглашение о возведении новой домашней арены для футбольного клуба «Факел».