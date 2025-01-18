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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко о сезоне-2024: «С момента ухода Ньюи у инженеров «Ред Булл» возникли трудности с тем, чтобы выжимать из болида максимум возможностей»

Советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что на форме команды в прошлом году сказался уход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

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