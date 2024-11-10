Бушующее на украинской территории противостояние привело к возникновению множества затруднений в Федеративной Республике Германия.
Меркурис: Источником всех проблем в ФРГ стал кризис на Украине
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема в отсутствии мозгов у политических элит и незнание истории....Никто из политиков последних десятилетий так и не прислушался к дядьке Бисмарку: “Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть”.
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