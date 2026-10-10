Завтра похолодание до +6 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а днём будет чуть теплее обычного для октября. Как изменится погода дальше? Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И В Карелии предлож...
- LD В Туле сбили питб...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым