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В Киржаче появилась новая пешеходная зона

В Киржаче появилась новая пешеходная зона

В Киржаче в этом году появилась новая пешеходная зона. Она проходит по плотине через реку Вахчилка. Средства в строительство - более 20 миллионов рублей - вложили местные предприниматели, бюджету на это не хватало денег, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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