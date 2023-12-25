В Киржаче появилась новая пешеходная зона

В Киржаче в этом году появилась новая пешеходная зона. Она проходит по плотине через реку Вахчилка. Средства в строительство - более 20 миллионов рублей - вложили местные предприниматели, бюджету на это не хватало денег, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
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