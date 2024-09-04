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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»

– Почему КХЛ в итоге не поехала с выставочными матчами в Монголию, хотя такие планы были? – Мы общались по поводу именно вынесенных матчей.

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