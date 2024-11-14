Уехала в парикмахерскую: убийцу матери-юриста выдали странные мелочи

Выяснились новые подробности жестокого семейного убийства в ЖК «Николин Парк» (Новая Москва). 24-летняя девушка обвиняется в причинении смертельных ранений своей матери, труп которой был обнаружен утром 12 ноября на детской площадке.
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