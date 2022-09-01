Мэр Энергодара сообщил о высадке в окрестностях города украинского десанта

Киевский режим предпринял очередную провокацию в районе расположения Запорожской АЭС. По сообщению главы администрации города атомщиков Энергодара Александра Волги, украинские вооружённые силы решили высадить десант в окрестностях Энергодара.
Киевский режим предпринял очередную провокацию в районе расположения Запорожской АЭС. По сообщению главы администрации города атомщиков Энергодара Александра Волги, украинские вооружённые силы решили высадить десант в окрестностях Энергодара.
Свежие комментарии