Станислав Черчесов: В УЕФА к нам никогда не было негативного отношения

Станислав Черчесов высказался о допуске юношеских сборных России к международным стартам. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о допуске всех российских сборных в возрасте до 17 лет к международным стартам.
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