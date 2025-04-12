Болеем за наших! Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в IV Турнире спортивного клуба Спарта по кикбоксингу на призы заслуженного мастера спорта, 2-х кратного чемпиона мира Жигайлова Артема.
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Болеем за наших! Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в IV Турнире спортивного клуба Спарта по кикбоксингу на призы заслуженного мастера спорта, 2-х кратного чемпиона мира Жигайлова Артема.