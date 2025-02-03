В Воронежском облправительстве прокомментировали ситуацию с тесной девятилеткой

Уже после того как проект будет утверждён, в городе Семилуки начнётся строительство школы. На данный момент идёт процесс изъятия земли, необходимой для строительства начальной школы на улице Курской, рядом с детским садом «Умка».
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