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Воронежские новости

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В Воронежском облправительстве прокомментировали ситуацию с тесной девятилеткой

В Воронежском облправительстве прокомментировали ситуацию с тесной девятилеткой

Уже после того как проект будет утверждён, в городе Семилуки начнётся строительство школы. На данный момент идёт процесс изъятия земли, необходимой для строительства начальной школы на улице Курской, рядом с детским садом «Умка».

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