В Фонде кино Армении предложили выдавать фильмам прокат сразу по всему СНГ

Заместитель директора Фонда кино Армении Вардан Абовян на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, автоматически имели прокат на всей территории Содружества.
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