Зеленский и ракетный кризис: реакция Москвы и последствия для Киева Ольга ВайленкоЭскалация конфликта между Россией и Украиной вышла на новый уровень после применения дальнобойных ракет украинской стороной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии