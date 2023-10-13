В ночь с четверга на пятницу военные Израиля сообщили Организации Объединенных наций о том, что в течение суток 1,1 миллион палестинцев с севера Газы должны переместиться на юг анклава.
Гуманизм или трагедия становится катастрофой? Про эвакуацию миллиона жителей Газы
Комментарии
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Андрей Костин
Бляди, вспомните как натерпелись ваши предки. Теперь сами устраиваете геноцид по указке сверху.
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15 час.
ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Прикрываясь правом на самооборону Израиль истребляет палестинский народ. Хуже Гитлера поступают! Возможно, что Израиль подкупил лидеров ХАМАС с тем, чтобы потом истребить палестинцев и прибрать к себе их земли. Хитрые евреи занимаются геноцидом и отбираением чужих земель! Свободу и независемость палестинскому народу!
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14 час.
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