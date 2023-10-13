Гуманизм или трагедия становится катастрофой? Про эвакуацию миллиона жителей Газы

Бляди, вспомните как натерпелись ваши предки. Теперь сами устраиваете геноцид по указке сверху.

ФФ

Фуат Фаритович Шаяхметов

Прикрываясь правом на самооборону Израиль истребляет палестинский народ. Хуже Гитлера поступают! Возможно, что Израиль подкупил лидеров ХАМАС с тем, чтобы потом истребить палестинцев и прибрать к себе их земли. Хитрые евреи занимаются геноцидом и отбираением чужих земель! Свободу и независемость палестинскому народу!