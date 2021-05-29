«Не будут же зэки разносить пиццу»

Экономисты оценили использование туда заключенных вместо мигрантов Инициатива руководства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об использовании труда заключенных в сферах, куда обычно привлекают мигрантов, вызвала заметный резонанс в обществе.
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