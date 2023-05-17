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«Это секта»: В Сети оценили действия Еврокомиссии по отношению к Украине и России

«Это секта»: В Сети оценили действия Еврокомиссии по отношению к Украине и России

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном проведении саммита Совета Европы с учетом присутствия украинских активистов, которые призвали Евросоюз добиться от России ответа за ее военные преступления.

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