«Это секта»: В Сети оценили действия Еврокомиссии по отношению к Украине и России

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном проведении саммита Совета Европы с учетом присутствия украинских активистов, которые призвали Евросоюз добиться от России ответа за ее военные преступления.
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