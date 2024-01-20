Стежки-дорожки лоскутной Рогожки

Маршрут экскурсии : улица Школьная - Большой Рогожский переулок - улица Александра Солженицына - улица Станиславского - улица Николоямская - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Галиной Лукиных - https://poulitcam.
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