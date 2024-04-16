⚡️Последствия пожара в зооуголке в Евпатории Как сообщает корреспондент «Крым 24», предварительно, пожар начался в 3 часа ночи.
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⚡️Последствия пожара в зооуголке в Евпатории Как сообщает корреспондент «Крым 24», предварительно, пожар начался в 3 часа ночи.