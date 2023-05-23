Самый нужный инструмент: большой тест «За рулем»

Времена поездок с багажником, набитым инструментами и запчастями, казалось бы, прошли, но… Ситуация на авторынке резко изменилась, приобрести новую машину стало гораздо сложнее, а потому гаечный ключ вновь стал пользоваться повышенным спросом.