В Нижнем Новгороде пройдет квест по книгам Николая Свечина

24 августа 2023 года в 10:00 состоится литературно-краеведческий квест-экскурсия «Свечин-квест», на который приглашаются любители детективов известного нижегородского писателя Николая Свечина и не только.
Популярные статьи
- «Нижегородское ополчение-2022» во главе с Олегом Лавричевым доставила партию гуманитарки на Донбасс
- Фото дня: нижегородские сестры Аверины установили рекорд по самой массовой зарядке в России
- Глеб Никитин: «Возмутительное отношение регионального оператора к своей работе, за которую жители исправно платят, не останется без реакции»
Свежие комментарии