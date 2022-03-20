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«Челси» и Рюдигер согласовали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю. Игрок интересен «Юве», «Реалу», «ПСЖ» и «Баварии»

«Ювентус» хочет подписать контракт с Антонио Рюдигером на фоне непростой ситуации в «Челси». Вчера появилась информация о том, что итальянский клуб уже согласовал с 29-летним игроком контракт на четыре сезона, однако Goal.

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