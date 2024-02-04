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Великая миграция сардин: это эпическое явление видно из космоса

Великая миграция сардин: это эпическое явление видно из космоса

Как вы думаете, рыбу можно разглядеть из космоса? Одну — вряд ли. Но когда косяк собирается в орду длиной в 7 километров — это становится более чем реально! Сегодня мы расскажем вам о крупнейшей миграции живых организмов, в которой участвуют миллиарды живых существ, — о миграции перуанских сардин.

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