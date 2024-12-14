Кадры с места жуткой аварии на трассе Петербург-Псков под Гатчиной. Столкнулись «Мерседес» и «Чери Тигго».
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Кадры с места жуткой аварии на трассе Петербург-Псков под Гатчиной. Столкнулись «Мерседес» и «Чери Тигго».