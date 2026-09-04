Трамп потребовал от ФРС снизить ставку под угрозой остановки торговли

Президент США Дональд Трамп, который 22 мая на церемонии вступления Кевина Уорша в должность главы ФРС призвал его быть «полностью независимым» и «не оглядываться» ни на кого, включая самого Трампа, потребовал от американского центробанка снизить процентные ставки.