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Трамп потребовал от ФРС снизить ставку под угрозой остановки торговли

Президент США Дональд Трамп, который 22 мая на церемонии вступления Кевина Уорша в должность главы ФРС призвал его быть «полностью независимым» и «не оглядываться» ни на кого, включая самого Трампа, потребовал от американского центробанка снизить процентные ставки.

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