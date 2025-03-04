Счетная палата: в российский бюджет вернули рекордные 148 млрд рублей

Счетная палата по итогам 2024 года вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчета этой структуры, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии