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Счетная палата: в российский бюджет вернули рекордные 148 млрд рублей

Счетная палата: в российский бюджет вернули рекордные 148 млрд рублей

Счетная палата по итогам 2024 года вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчета этой структуры, которая занимается проверкой финансовой деятельности государственных органов и финансируемых из бюджета организаций.

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