Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии