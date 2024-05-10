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Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьера

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдуме важно при обсуждении кандидатуры премьера получить ответы на вопросы о демографии, техсуверенитете, развитии экономики, обороноспособности, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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