ПВО Белгородской области сбила 146 дронов, погибли мирные жители

В Белгородской области системы ПВО нейтрализовали 146 беспилотников. В результате атаки погибла одна женщина, 14 человек, включая четверых детей, пострадали.
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