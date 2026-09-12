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Царьград

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ПВО Белгородской области сбила 146 дронов, погибли мирные жители

ПВО Белгородской области сбила 146 дронов, погибли мирные жители

В Белгородской области системы ПВО нейтрализовали 146 беспилотников. В результате атаки погибла одна женщина, 14 человек, включая четверых детей, пострадали.

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