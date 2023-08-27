Немного конспирологии по поводу живого Директора

Galina Bobryasheva Фамилии автора нет, но есть имя редакции "Военвед", т.е. редакция военных журналистов. Естественно, что у них больше информации, чем у гражданских блогеров, которые совсем не разбираются в таких темах и пишут только для сбора лайков.

LD Leon Dan Опровержение событий ложью. Опровержение лжи. Признание опровержений несостоятельными. На всех этапах добавление лишней информации. Типовой сценарий сокрытия фактов и переориентации масс. Смысл для фронта и вклад в победу России не в самом Пригожине, а в Вагнере. От отсутствия коммерческого руководителя, количество геморроя для Запада не изменится. А вот кому мешал лично Пригожин...