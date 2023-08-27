Западные спецслужбы, как пишут иностранные таблоиды, не верят, что глава "оркестрантов" погиб. А наши конспирологи активно обсуждают различные версии происходящего, в том числе и те, в которых Евгений Викторович жив-здоров и внимательно наблюдает за всем происходящим со стороны.
Немного конспирологии по поводу живого Директора
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Фамилии автора нет, но есть имя редакции "Военвед", т.е. редакция военных журналистов. Естественно, что у них больше информации, чем у гражданских блогеров, которые совсем не разбираются в таких темах и пишут только для сбора лайков.
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12 час.
LD
Leon Dan
Опровержение событий ложью. Опровержение лжи. Признание опровержений несостоятельными. На всех этапах добавление лишней информации. Типовой сценарий сокрытия фактов и переориентации масс. Смысл для фронта и вклад в победу России не в самом Пригожине, а в Вагнере. От отсутствия коммерческого руководителя, количество геморроя для Запада не изменится. А вот кому мешал лично Пригожин...
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11 час.
Вектор
В общем, СК провёл генетический анализ и установил, что все тела погибших при авиакатастрофе соответствуют списку пассажиров. В том числе, и Пригожин... https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43116726974/SK-ustanovlenyi-lichnosti-vseh-desyati-pogibshih-pri-krushenii-s?utm_referrer=mirtesen.ru
СК: установлены личности всех десяти погибших при крушении самолета Пригожина - Аргументы недели - 27 августа - 43116726974
Аргументы недели - МирТесен
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6 час.
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