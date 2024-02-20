"Жар-птица в северном небе"И другие хмурые пейзажи с деревянными церквями Архангельской области.Обычно так получается, что после поездок в первую очередь по горячим следам разбираешь самые запомнившиеся и самые живописные фотографии.
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