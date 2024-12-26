Захарова: режим Санду безапелляционно возлагает свою ответственность за прекращение газовых поставок на Россию

АЖ

Александр Жигилий

А режим Санду признал долги перед Газпромом? Нет! Так что вы там из-за кустов блеете? Прямо в лоб назовите вора- вором! И то, что страна с ворами не ведет переговоры! А вы заигрываете с ворьем, ищите политические оправдания, дурдом какой то.....