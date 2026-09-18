Before Chicago Fire, Jocelyn Hudon Starred In A Popular Hallmark Channel Series

Before joining the cast of Chicago Fire, Jocelyn Hudon starred in the first spinoff of Hallmark's most beloved series, and her exit was unexpected.
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