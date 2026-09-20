Наступление ВС РФ, удары по инфраструктуре ВСУ и успехи за год: как развивается ситуация в зоне СВО

За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль и освободили 13 населённых пунктов в зоне СВО. В фактически ежедневном режиме продолжаются удары беспилотниками по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ, а также по военным объектам в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях.
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