Наступление ВС РФ, удары по инфраструктуре ВСУ и успехи за год: как развивается ситуация в зоне СВО

За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль и освободили 13 населённых пунктов в зоне СВО. В фактически ежедневном режиме продолжаются удары беспилотниками по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ, а также по военным объектам в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях.