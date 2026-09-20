RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Наступление ВС РФ, удары по инфраструктуре ВСУ и успехи за год: как развивается ситуация в зоне СВО

Наступление ВС РФ, удары по инфраструктуре ВСУ и успехи за год: как развивается ситуация в зоне СВО

За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль и освободили 13 населённых пунктов в зоне СВО. В фактически ежедневном режиме продолжаются удары беспилотниками по портовой и логистической инфраструктуре ВСУ, а также по военным объектам в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым