Турция отказалась участвовать в проекте НАТО по финансированию Украины

Турция отказалась участвовать в инициативе создания Банка по обороне, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), который на прошедшем 7—8 июля в Анкаре саммите НАТО решили учредить ряд стран-членов альянса.
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